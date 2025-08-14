Gewalt nach Trennungswunsch: 52-Jähriger in Wien festgenommen

Nach einem mutmaßlichen Gewaltvorfall in Wien-Favoriten hat die Polizei einen 52-jährigen Mann festgenommen. Der bulgarische Staatsangehörige steht unter Verdacht, seine 51-jährige Lebensgefährtin am Mittwochabend körperlich angegriffen zu haben, nachdem diese Trennungsabsichten geäußert hatte. Bei der Frau wurden Hämatome festgestellt.

Laut Polizeibericht soll der Tatverdächtige seine Partnerin am 13. August gegen 19 Uhr mit einem Küchenmesser bedroht haben. Er wird zudem verdächtigt, die Frau mit der Faust geschlagen und gewürgt zu haben. Beamte der Polizeiinspektion Ada-Christen-Gasse übernahmen den Einsatz und dokumentierten die Verletzungen des Opfers. Da auch der 52-Jährige Verletzungen aufwies, wurde er zunächst in ein Krankenhaus gebracht, bevor er in polizeilichen Gewahrsam überstellt wurde.

Schutzmaßnahmen und Hilfsangebote

Gegen den mutmaßlichen Täter wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls dauern an.

Die Wiener Polizei weist in diesem Zusammenhang auf verschiedene Hilfsangebote für Gewaltopfer hin, darunter die Frauenhelpline (0800 222 555), das Gewaltschutzzentrum (0800 700 217), den Opfer-Notruf (0800 112 112), den Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser (05 77 22) und die Hotline der Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens (0800 216346).