Gewalt-Exzess nach Instagram-Fehde: 17-Jähriger in Wien verurteilt

Nach einem Gewaltexzess ist ein 17-Jähriger am Donnerstag am Wiener Landesgericht wegen versuchter absichtlicher schwerer Körperverletzung zu 15 Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Er hatte sich am 28. April 2025 mit einem Gleichaltrigen getroffen, nachdem es zwischen den beiden in einem Instagram-Gruppenchat zu Unstimmigkeiten gekommen war. Dabei soll das spätere Opfer beleidigende Äußerungen über die Mutter und die Schwester des 17-Jährigen getätigt haben.

Angeklagter: "Hatte extreme Wut in mir"

"Das hat ihn so in Rage versetzt. Er konnte nicht mehr klar denken. Es war alles so emotional", erläuterte die Verfahrenshelferin des gebürtigen Syrers. "Ich hatte extreme Wut in mir", gab der 17-Jährige zu, "ich wollte ihn schlagen."