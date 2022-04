Gesuchte Einbrecherin in Wiener Hotel festgenommen

Am Mittwoch ist es Zielfahndern des Landeskriminalamtes Wien gelungen, eine bereist gesuchte 31-jährige Einbrecherin festzunehmen.

Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen haben die Beamten den Aufenthaltsort der 31-jährigen Slowakin ausgeforscht.

Seit Juni vergangenen Jahres bestand gegen die Frau eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien wegen des Verdachts des mehrfachen Einbruchsdiebstahls und weiterer Eigentumsdelikte.

Sie wurde in ihrem Hotelzimmer in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus festgenommen. Danach wurde sie in eine Justizanstalt gebracht.

