Geschäftsmann mit Eisenstange attackiert: Täter auf der Flucht

Mit einer Eisenstange verschafften sich zwei Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch Zutritt zu einem Geschäftslokal in der Linzer Straße in Wien-Penzing, indem sie die Tür mit einer Eisenstange aufbrachen. Der Inhaber des Geschäfts war aber da und als die Täter das bemerkten, sollen sie ihn zuerst mit Schlägen und anschließend mit der Eisenstange attackiert haben.

Der Angriff verlagerte sich dann auf die Straße, wo ein Passant die Polizei alarmierte. Anschließend ergriffen die beiden Unbekannten die Flucht. Das Opfer wurde von den Einsatzkräften der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und mit schweren Verletzungen in ein Spital gebracht. Laut aktuellem Informationsstand besteht keine Lebensgefahr. Das Motiv ist momentan noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

