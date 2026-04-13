Messerattacke auf Geschäftsinhaber (53) in Wien-Wieden

Ein 53-Jähriger ist Sonntagmittag in Wien-Wieden auf dem Weg zu seinem Geschäftslokal plötzlich von einem Mann wüst beschimpft und mit einem Messer verletzt worden. D

as Opfer erlitt oberflächliche Schnittwunden an Hinterkopf, Rücken und Unterarm, erläuterte Polizeisprecherin Julia Schick auf Nachfrage der APA. Zeugen alarmierten den Notruf. Der Täter flüchtete und ist unbekannt, die Ermittler hofften daher auch auf Hinweise von möglichen weiteren Zeugen, hieß es am Montag.