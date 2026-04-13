Wien

Messerattacke auf Geschäftsinhaber (53) in Wien-Wieden

Der Mann erlitt mehrere Schnittverletzungen. Die Polizei bittet um Hinweise.
13.04.2026, 13:46

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Polizist vor einem Polizeiauto

Ein 53-Jähriger ist Sonntagmittag in Wien-Wieden auf dem Weg zu seinem Geschäftslokal plötzlich von einem Mann wüst beschimpft und mit einem Messer verletzt worden. D

as Opfer erlitt oberflächliche Schnittwunden an Hinterkopf, Rücken und Unterarm, erläuterte Polizeisprecherin Julia Schick auf Nachfrage der APA. Zeugen alarmierten den Notruf. Der Täter flüchtete und ist unbekannt, die Ermittler hofften daher auch auf Hinweise von möglichen weiteren Zeugen, hieß es am Montag.

24-Jährige attackiert Ehemann in Liesing mit Messer

Keine Lebensgefahr

Der Vorfall passierte gegen 12.00 Uhr in der Wiedner Hauptstraße. Der Verletzte wurde durch die Rettung versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Dieses konnte der Mann laut Schick bereits wieder verlassen. Es bestand keine Lebensgefahr.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, Ermittlungsbereich Leib/Leben, übernahm die Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise, auch anonym, können in jeder Polizeiinspektion abgegeben werden.

Wieden Blaulicht
Agenturen  | 

Kommentare