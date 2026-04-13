Messerattacke auf Geschäftsinhaber (53) in Wien-Wieden
Ein 53-Jähriger ist Sonntagmittag in Wien-Wieden auf dem Weg zu seinem Geschäftslokal plötzlich von einem Mann wüst beschimpft und mit einem Messer verletzt worden. D
as Opfer erlitt oberflächliche Schnittwunden an Hinterkopf, Rücken und Unterarm, erläuterte Polizeisprecherin Julia Schick auf Nachfrage der APA. Zeugen alarmierten den Notruf. Der Täter flüchtete und ist unbekannt, die Ermittler hofften daher auch auf Hinweise von möglichen weiteren Zeugen, hieß es am Montag.
Keine Lebensgefahr
Der Vorfall passierte gegen 12.00 Uhr in der Wiedner Hauptstraße. Der Verletzte wurde durch die Rettung versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Dieses konnte der Mann laut Schick bereits wieder verlassen. Es bestand keine Lebensgefahr.
Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, Ermittlungsbereich Leib/Leben, übernahm die Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise, auch anonym, können in jeder Polizeiinspektion abgegeben werden.
Kommentare