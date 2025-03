Geplanter Westbahnhof-Anschlag: 14-Jähriger bleibt in U-Haft

Das Landesgericht für Strafsachen hat am Mittwoch die U-Haft über jenen 14-jährigen Wiener Schüler und mutmaßlichen Anhänger der radikal-islamistischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) um weitere zwei Monate verlängert, der einen Terror-Anschlag am Wiener Westbahnhof geplant haben soll. Das gab Gerichtssprecherin Christina Salzborn auf APA-Anfrage bekannt. Es wird weiterhin von Tatbegehungs- und Tatausführungsgefahr ausgegangen.

Der Beschluss ist nicht rechtskräftig. Verteidigerin Anna Mair meldete dagegen Beschwerde an.