Gemeindebau: Leichterer Einbau von Klimaanlagen

Wien erleichtert den Einbau von Klimaanlagen im Gemeindebau. Bisher war die Installation nur in Ausnahmefällen erlaubt – etwa wenn medizinische Gründe vorlagen. Die Beschränkungen fallen angesichts immer heißerer Sommer ab sofort, wie Wohnstadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ) am Mittwoch mitteilte. Sofern technische, bauliche und rechtliche Vorgaben eingehalten werden, können Mieter im Außenbereich Splitgeräte montieren.

Bisher mussten Betroffene etwa pflegebedürftig sein, um eine Genehmigung zu erhalten. Auch wenn bei Lokalen gewerberechtliche Auflagen eine Kühlung notwendig machten, wurde die Erlaubnis erteilt. Solche Nachweise sind nicht mehr nötig. Eine fachgerechte Planung und Montage durch konzessionierte Firmen sind aber unumgänglich.

Volksanwältin Gaby Schwarz heftete sich das Umdenken in Wien als Erfolg an die Fahnen. „Seit Jahren fordere ich Wiener Wohnen dazu auf, das Verbot von Klimaanlagen zu überdenken“, sagte sie.