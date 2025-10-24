Geldwäsche: International gesuchter Schwede in Wien festgenommen

Ein europaweit gesuchter schwedischer Staatsbürger ist in Wien festgenommen worden. Die Behörden in seinem Heimatland hatten den 42-Jährigen wegen des Verdachts der Geldwäsche in Millionenhöhe auf die Fahndungslisten gesetzt. Am Mittwoch griffen heimische Zielfahnder zu, teilte das Bundeskriminalamt am Freitag mit. In Schweden verfügt der Beschuldigte wegen einer früheren Karriere als Fußballspieler-Agent über einen gewissen Bekanntheitsgrad, aber kaum darüber hinaus.

Es soll um Geldwäsche in Höhe von 42 Millionen schwedischen Kronen (3,85 Millionen Euro) gehen. Zudem wird der Mann der Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation verdächtigt. Die zuständige schwedische Staatsanwaltschaft bestätigte schwedischen Medien, dass sie sich um die Auslieferung bemühe. Laut den heimischen Behörden wurde über den in die Justizanstalt Josefstadt eingelieferten Verdächtigen bereits Auslieferungshaft verhängt.

Zugfirff in einem Hotel in Penzing

Der Zugriff erfolgte in einem Hotel im Bezirk Penzing, nachdem die Zielfahnder den Schweden "nach intensiven Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen lokalisiert" hatten. "Der Beschuldigte zeigte sich bei der Festnahme überrascht und leistete keinen Widerstand", sagte eine Sprecherin des Bundeskriminalamts. "Er ist in Schweden insbesondere durch seine frühere Tätigkeit als Fußballmanager medial bekannt."