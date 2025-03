Geisterfahrer: Riskante Flucht durch Wien-Leopoldstadt

In der Nacht auf Sonntag fiel Beamten der Landesverkehrsabteilung ein Pkw auf, der in der Vorgartenstraße in Wien-Leopoldstadt entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war. Als die Polizisten den Lenker mit deutlichen Zeichen zum Anhalten aufforderten, beschleunigte dieser und setzte seine riskante Fahrt fort.

Er missachtete mehrfach die vorgeschriebene Fahrtrichtung, überschritt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit und gefährdete dabei Passanten.