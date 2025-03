Wien: Zweijähriger fiel aus dem Fenster sechs Meter in die Tiefe

Ein Zweijähriger ist am Freitag in Wien aus dem zweiten Stock eines Mehrparteienhauses gestürzt. Der kleine Bub dürfte ganz großes Glück gehabt haben: Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Berufsrettung wurden keine offensichtlichen Verletzungen an dem Kind festgestellt. Ein Ultraschall habe zunächst auch keinen Hinweis auf innere Verletzungen gebracht, hieß es gegenüber der APA. Das Kind wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Unglück trug sich gegen 12.15 Uhr in einer Wohnung in der Donaustadt zu. Ein zufällig vorbeikommender Fußgänger wurde zum Augenzeugen und verständigte den Notruf. Das Kleinkind war aus einem offenen Fenster aus dem zweiten Stock gestürzt, aus rund sechs Meter Höhe, wie Polizeisprecherin Julia Schick sagte.