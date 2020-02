Gebetsraum am Flughafen Wien-Schwechat ist Muslimen zu klein

Beim muslimischen Freitagsgebet stoße der öffentliche Andachtsraum aber an seine Kapazitätsgrenzen, erklärt Vural. Gläubige, die deshalb ihren Gebetsteppich vor die Tür legen mussten, hätten sich an die IGGÖ gewandt. Und die habe die Bitte an den Flughafen weitergeleitet.

Dort zeigt man sich bemüht. Zurzeit gebe es zwar keine räumliche Alternative. Im Zuge der Modernisierung von Pier Ost und Terminal 2 bzw. im Rahmen der Süderweiterung werde man aber prüfen, wie die Wünsche punkto Andachtsräume berücksichtigt werden können, sagt Flughafen-Sprecher Peter Kleemann.