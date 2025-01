Gault&Millau kürte den besten Wiener Krapfen

Eine Jury unter Gault&Millau-Herausgeberin Martina Hohenlohe hat den besten Wiener Krapfen des Jahres 2025 gekürt. Die süße Versuchung der k.u.k. Hofzuckerbäckerei Heiner setzte sich dabei durch, wobei auf Produkte aus Supermärkten bewusst verzichtet wurde, da fast alle vom gleichen Hersteller stammen würden, hieß es am Montag.

Bewertet wurden Optik, Geruch und Geschmack des Krapfens sowie Geruch und Geschmack der Marillenmarmelade. Alle Krapfen wurden am Tag der Verkostung in der Früh anonym gekauft, dennoch gab es evidente Unterschiede in der Frische-Anmutung. Die Nummer Eins von Heiner ist für 2,25 Euro zu haben, der zweitplatzierte Krapfen der Bäckerei Ströck kommt auf 1,65 Euro, während die "bronzene" Leckerei von Joseph Brot nicht weniger als 3,50 Euro kostet.