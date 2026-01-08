Fußgänger in Hernals von Straßenbahn niedergestoßen und schwer verletzt

Ein Mann ist am Donnerstagvormittag bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in Wien-Hernals schwer verletzt worden. Er hatte gegen 8.00 Uhr unmittelbar vor einer herannahenden Bim die Fahrbahn betreten, gaben Zeugen an.

Trotz Notbremsung kam es zur Kollision, der Mann wurde zu Boden geschleudert, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung. Er wurde mit schweren Kopfverletzungen in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht.