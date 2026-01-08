Wien

Fußgänger in Hernals von Straßenbahn niedergestoßen und schwer verletzt

Ein Krankenwagen mit Blaulicht fährt schnell durch eine Stadt.
Der Mann hatte unmittelbar vor der Bim die Fahrbahn betreten.
08.01.26, 14:11

Ein Mann ist am Donnerstagvormittag bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in Wien-Hernals schwer verletzt worden. Er hatte gegen 8.00 Uhr unmittelbar vor einer herannahenden Bim die Fahrbahn betreten, gaben Zeugen an. 

Trotz Notbremsung kam es zur Kollision, der Mann wurde zu Boden geschleudert, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung. Er wurde mit schweren Kopfverletzungen in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht.

Der Unfall passierte an der Kreuzung Jörgerstraße mit der Bergsteiggasse. Die Identität des Mannes muss erst geklärt werden. Das Verkehrsunfallkommando hat die Ermittlungen übernommen.

