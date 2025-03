Frontalzusammenstoß bei vermutlichem illegalen Straßenrennen in Wien

Bei einem Frontalzusammenstoß in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus, der sich vermutlich in Zusammenhang mit einem illegalen Straßenrennen ereignet hat, sind am Donnerstag beide Fahrer verletzt worden. Die schwer beschädigten Pkw mussten durch die Berufsfeuerwehr Wien geborgen werden. Der Unfalllenker, ein 18-jähriger Probeführerscheinbesitzer , erhielt eine Anzeige aufgrund des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr.

Zu dem Unglück kam es gegen 22.00 Uhr in der Winckelmannstraße, nachdem der 18-Jährige auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs geraten war. Laut Zeugen war der Unfalllenker zuvor wegen überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve ins Schleudern gekommen. Der Kontrahent in dem illegalen Rennen habe seinen Pkw nach dem Unfall zwar kurz angehalten, sei dann aber vor Eintreffen der Polizei geflüchtet, berichtete diese in einer Aussendung. Weitere Erhebungen durch das Verkehrsunfallkommando sind noch im Gange.