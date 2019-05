Frauenlauf: Freie Bahn für Läuferinnen, Umwege für Auto und Öffi

Für Auto- und Öffi-Fahrer bringt der Bewerb Einschränkungen mit sich. Die Meiereistraße und die Stadionallee sind am Samstag und Sonntag zwischen Vorgartenstraße und Lusthausstraße gesperrt.

In der Lusthausstraße, der Rustenschacherallee, der Rotundenallee, in Teilen der Stadionallee und rund ums Lusthaus gilt am Sonntag ein Parkverbot.