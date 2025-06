Frau stirbt nach Balkonsturz in Wien: Lebensgefährte enthaftet

Im Fall des tödlichen Balkonsturzes einer 37-Jährigen in Wien-Penzing ist der zunächst festgenommene Lebensgefährte aus der Haft entlassen worden, wie die Polizei am Donnerstag bekannt gab. In der Einvernahme kam heraus, dass die Frau in suizidaler Absicht aus dem sechsten Stock im Gemeindebau gefallen war. Passanten fanden die Frau in dem Hof in der Marcusgasse regungslos liegen und schlugen Alarm. Der Notarzt der Berufsrettung konnte jedoch nichts mehr für sie tun.