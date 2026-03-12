Wiener „Grätzlmarie“ sucht Ideen für Innenhöfe

Wer Ideen zur Aufwertung von Innenhöfen im 17. Bezirk hat, kann diese noch bis 15. Mai bei der „Grätzlmarie“ einreichen. Gefördert werden Projekte, die zu einem besseren Mikroklima beitragen – etwa durch Begrünung, Entsiegelung oder neue Gemeinschaftsflächen.

Unterstützt werden beispielsweise Gemeinschaftsgärten, schattenspendende Sonnensegel oder die Zusammenlegung von Innenhöfen. Die Initiative ist Teil des Stadterneuerungsprogramms WieNeu+ und soll neue Orte der Begegnung im Grätzl schaffen.