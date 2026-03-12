Hernals

Wiener „Grätzlmarie“ sucht Ideen für Innenhöfe

Am 9. April findet die Ideenwerkstatt in Hernalser Hauptstraße 134 der statt.
12.03.2026, 16:52

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Pruning and cuting plant in garden in spring

Wer Ideen zur Aufwertung von Innenhöfen im 17. Bezirk hat, kann diese noch bis 15. Mai bei der „Grätzlmarie“ einreichen. Gefördert werden Projekte, die zu einem besseren Mikroklima beitragen – etwa durch Begrünung, Entsiegelung oder neue Gemeinschaftsflächen. 

Unterstützt werden beispielsweise Gemeinschaftsgärten, schattenspendende Sonnensegel oder die Zusammenlegung von Innenhöfen. Die Initiative ist Teil des Stadterneuerungsprogramms WieNeu+ und soll neue Orte der Begegnung im Grätzl schaffen. 

Wienerin der Woche: Die Pflanzplanerin Sonja Schwingesbauer

Projekte werden im Schnitt mit 500 bis 8.000 Euro unterstützt. Wer Hilfe bei der Umsetzung seiner Idee benötigt, kann am 9. April um 18 Uhr eine Ideenwerkstatt in der Hernalser Hauptstraße 134 besuchen. Mit der Initiative sollen Bewohner aktiv an der Gestaltung ihres Grätzls mitwirken können.

Hernals
kurier.at, traut  | 

Kommentare