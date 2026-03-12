Wiener „Grätzlmarie“ sucht Ideen für Innenhöfe
Wer Ideen zur Aufwertung von Innenhöfen im 17. Bezirk hat, kann diese noch bis 15. Mai bei der „Grätzlmarie“ einreichen. Gefördert werden Projekte, die zu einem besseren Mikroklima beitragen – etwa durch Begrünung, Entsiegelung oder neue Gemeinschaftsflächen.
Unterstützt werden beispielsweise Gemeinschaftsgärten, schattenspendende Sonnensegel oder die Zusammenlegung von Innenhöfen. Die Initiative ist Teil des Stadterneuerungsprogramms WieNeu+ und soll neue Orte der Begegnung im Grätzl schaffen.
Projekte werden im Schnitt mit 500 bis 8.000 Euro unterstützt. Wer Hilfe bei der Umsetzung seiner Idee benötigt, kann am 9. April um 18 Uhr eine Ideenwerkstatt in der Hernalser Hauptstraße 134 besuchen. Mit der Initiative sollen Bewohner aktiv an der Gestaltung ihres Grätzls mitwirken können.
