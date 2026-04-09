Floridsdorf: Auto von 78-Jähriger landete bei Unfall auf dem Dach

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Wien-Floridsdorf ist am Mittwochnachmittag eine 78-jährige Pkw-Lenkerin schwer verletzt worden. Zwei Fahrzeuge waren an einer Kreuzung im Bereich Peter-Kaiser-Gasse/Schillgasse zusammengestoßen.

Durch die Wucht des Aufpralls geriet das Fahrzeug der Frau ins Schleudern, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen.