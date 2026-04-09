Floridsdorf: Auto von 78-Jähriger landete bei Unfall auf dem Dach
Das Fahrzeug überschlug sich nach einer Kollision, die Seniorin wurde schwer verletzt ins Spital gebracht.
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Wien-Floridsdorf ist am Mittwochnachmittag eine 78-jährige Pkw-Lenkerin schwer verletzt worden. Zwei Fahrzeuge waren an einer Kreuzung im Bereich Peter-Kaiser-Gasse/Schillgasse zusammengestoßen.
Durch die Wucht des Aufpralls geriet das Fahrzeug der Frau ins Schleudern, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen.
Die Lenkerin erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt sowie in ein Spital gebracht. Der 64-jährige Lenker des zweiten beteiligten Pkw blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sie mussten von der Berufsfeuerwehr Wien entfernt werden.
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