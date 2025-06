16 Menschen und 2 Hunde vor Kellerbrand in Wien gerettet

16 Menschen und zwei Hunde sind von der Berufsfeuerwehr vor durch einen Kellerbrand verursachten Rauchgasen auf einer Stiege des Karl-Seitz-Hofs in Wien-Floridsdorf gerettet worden.

Das Feuer brach aus noch ungeklärter Ursache Freitag kurz nach 0.30 Uhr aus, der Rauch drang über das Stiegenhaus teils auch in Wohnungen ein. Beim Eintreffen der Feuerwehr warteten bereits mehrere Personen an Fenstern im ersten Obergeschoß des Gemeindebaus in der Voltagasse auf Hilfe.