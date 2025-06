Floridsdorf: 17-Jährige nach Treffen vom Bruder verprügelt

Ein 18-Jähriger ist während eines Treffens mit einer Schulkollegin Dienstagnachmittag in Wien-Floridsdorf von mehreren jungen Männern verletzt und beraubt worden. Der aus Ghana stammende Schüler wurde mit Gesichts- und Schädelprellungen in ein Spital gebracht. Wenig später musste die Polizei auch der Mitschülerin des Burschen zu Hilfe kommen. Die 17-Jährige war in der Wohnung ihrer Familie von ihrem Bruder verprügelt worden, berichtete die Polizei am Mittwoch.