Flohmarkt, Film und Frauentag: 6 Tipps für das Wochenende in Wien

Vor den Lokalen werden die ersten Tische und Pflanztröge aufgestellt. Eissalons sperren auf – und Eislaufplätze zu. Kurzum: In der Stadt liegt ein Hauch von Frühling. Der KURIER weiß, wo sich dieser auskosten lässt – und welche spannenden Veranstaltungen sonst noch anstehen.

1. Vintage-Schätze finden

Am Samstag sind Freunde von Gebrauchtem an zwei Adressen richtig: Der Secondhand-Laden Carla (5., Mittersteig 10) veranstaltet von 9 bis 15 Uhr einen langen Einkaufstag, an dem Bücher, Kleidung, Möbel und Geschirr zum halben Preis erhältlich sind.