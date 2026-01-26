Das bittere Ende einer Fitness-Institution: Das "WorkOut" hat geschlossen

Von Lukas Leidenfrost Poolnudeln, Schwimmflügel und eine kleine Rutsche: Kommt man mir dem etwas zu kleinen Aufzug ganz oben, im fünften Stock des Gebäudes an, findet man dort ein beheiztes Schwimmbecken mit Blick über Wien. Die letzten Schwimmkurse waren komplett ausgebucht, alle wollten noch einmal in den Pool hüpfen. Abschied mit den Stammkunden Denn mit gestern schloss das Fitnessstudio „WorkOut“ in der Rötzergasse seine Tore, Hernals verlor eine Institution. Der Grund für die Schließung: Der Betreiber, Martin Becker, geht in Pension. Montagabend, zu Beginn der letzten Trainingswoche, wurde mit Stammkunden angestoßen und über alte Zeiten gelacht. Dabei stand vor allem eine Frage im Raum: Warum konnte kein Nachfolger gefunden werden?

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Lukas Leidenfrost Ein Fitness-Raum mit Boxsäcken, Gymnastikbällen und Trainingsgeräten im "WorkOut"

Interesse gab es wohl, denn vier potenzielle Kandidaten kamen mit Becker ins Gespräch. Sie wären bereit gewesen, das Studio in bestehender Form zu übernehmen. Viermal seien die Kandidaten dem Vermieter des Gebäudes vorgestellt worden, viermal hätten sie dessen Forderungen – eine Befristung für den Mietzeitraum und eigene Investitionen – akzeptiert. Viermal seien die Interessenten dennoch abgelehnt worden. Schwerer Verlust Damit war das Schicksal besiegelt: Das „WorkOut“ musste mit 25. Jänner schließen. „Nach knapp 30 Jahren geht eine Ära zu Ende, die so nicht zu Ende gehen sollte“, sagt Becker. Das Studio sei für viele ein wichtiger Treffpunkt gewesen: Zum Trainieren und Plaudern, zum Kalorienverbrennen und zum sozialen Austausch. Das Angebot reichte von Pilates, Krafttraining und Spinning bis hin zu Gymnastik und Schwimmkursen. Die Altersstruktur der Besucherinnen und Besucher war breit gefächert, von Kindergartenkindern bis zu Pensionisten. Die älteste Besucherin feierte vergangenes Jahr ihren neunzigsten Geburtstag.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Lukas Leidenfrost Der Trainer Alexander Baumgartl (vm) mit seiner Gruppe bei der letzten Spinning-Session im "WorkOut"