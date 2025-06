Wiens Finanzstadträtin Novak: Auf die Neue warten Schweiß und Tränen

Seit 2018 ist sie Landesparteisekretärin der Wiener SPÖ – und damit Herrin über eine riesige PR-Maschinerie. Neben Raphael Sternfeld, der für Ludwig die „strategische Kommunikation“ verantwortet, ist sie eine der engsten Vertrauenspersonen des Stadtchefs. So ist sie auch jenen, die sich nicht regelmäßig mit den Untiefen der Wiener Politik beschäftigen, ein Begriff: Novak ist auf Bildern regelmäßig an der Seite Ludwigs zu sehen – sei es am Donauinselfest, am Wahlabend oder bei den Koalitionsverhandlungen, bei denen sie eine zentrale Rolle spielte.

Ungewöhnlich: Barbara Novak stammt aus keiner roten Hochburg – sondern aus dem bürgerlich geprägten Döbling. Seit 2016 ist sie Bezirksparteivorsitzende im 19. Bezirk, wo sie sich mit ÖVP-Bezirkschef Daniel Resch über den Krottenbachradweg ihrer Verkehrsstadträtin Ulli Sima streiten darf. Bei der Gemeinderatswahl holte sie im Bezirk 34,6 Prozent der Stimmen – und damit Platz eins vor der ÖVP.

Novak muss "aufräumen"

Für den neuen Job sei sie bestens geeignet, beeilt man sich, in der SPÖ zu sagen. Das Amt wird „Schweiß und Tränen“ bringen, sagen Parteikollegen. Novak wird „aufräumen müssen“, nicht zuletzt in der Wien Holding. Denn: Vorgänger Peter Hanke habe hier die eine oder andere Baustelle hinterlassen. „An den Details war er nie so interessiert“, hört man. Das werde sich nun ändern müssen. Novak „muss tief in die Materie eintauchen“.