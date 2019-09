Finanzpolizei hob illegales Bingo-Lokal in Wien aus

Als Sport- und Freizeitverein war ein offensichtlich illegales Glücksspiellokal in Wien-Favoriten getarnt. Gespielt wurde dort "Bingo". Beim Zugriff der Behörden, der am Freitag um 22.00 Uhr, wurden 88 Personen polizeilich kontrolliert. Sie nahmen alle an dem "Bingo-Spiel" teil.

Es setzte zahlreiche Anzeigen - unter anderem nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz, nach der Gewerbeordnung und dem Fremdenpolizeigesetz. 14 Beschlagnahmungen gab es durch die Finanzpolizei. Ein Fahrzeug wurde gepfändet. Wegen Verstoß gegen das Glücksspielgesetz wird von der Finanzpolizei ein Strafantrag über € 112.000.- gestellt werden.