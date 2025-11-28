Brandnacht in Wien: Ein Schwerverletzter in Airbnb-Wohnung

In einer Airbnb-Wohnung in Wien-Hernals ist in der Nacht auf Freitag ein Brand ausgebrochen. Durch das Feuer wurde ein Mann schwer verletzt und in ein Spital gebracht.

Insgesamt wurden von der Wiener Berufsrettung 18 Menschen betreut, wie es am Freitag hieß. Die Betroffenen konnten während der Löscharbeiten nicht zurück in das Haus.

Evakuierungsbus musste angefordert werden

Aufgrund der sehr kalten Temperaturen wurden sie während der zweistündigen Wartezeit in einen Evakuierungsbus untergebracht, der kurzfristig von den Wiener Linien zur Verfügung gestellt wurde.