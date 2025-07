Zwölf Einsatzfahrzeuge vor Ort: Müllbrand in Lagerhalle

Zwei Müll-Lagerboxen in einem Entsorgungsbetrieb in der Cumberlandstraße in Wien-Penzing sind am Dienstagabend in Brand geraten. Die Wiener Berufsfeuerwehr war mit zwölf Einsatzfahrzeugen und 51 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer mit mehreren Löschleitungen und Wasserwerfern ablöschen, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Insgesamt standen 300 Quadratmeter Fläche in Brand, sagte Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl der APA. Verletzt wurde niemand.

Die Brandursache war noch Gegenstand von Ermittlungen. Gebrannt hat der Müll in einer Lagerhalle, die an allen Seiten offenstehend ist. Da die Flammen und die Rauchsäule von Weitem sichtbar waren, gingen zahlreiche Notrufe ein. Die Ausbreitung der Flammen auf die Gebäudekonstruktion und angrenzende Lagerungen konnten die Feuerwehrleute verhindern und so den Schaden minimieren, sagte Figerl.