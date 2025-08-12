Feuer in Favoriten: Bewohnerin aus brennender Wohnung gerettet
Mit einer Rauchgasvergiftung wurde die Frau ins Krankenhausgebracht. Ermittlungen zur Brandursache laufen.
Ein Zimmerbrand in einem Mehrparteienhaus in der Quellenstraße in Wien-Favoriten hat am Dienstagvormittag einen Einsatz der Berufsfeuerwehr ausgelöst.
Die Feuerwehrleute begannen gegen 7.00 Uhr unter Atemschutz mit den Löscharbeiten in der Wohnung, berichtete die Magistratsabteilung 68 (MA 68).
Dabei stieß der Löschtrupp auf die Wohnungsinhaberin und brachte sie ins Freie. Die 50-Jährige wurde von der Berufsrettung mit einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Spital gebracht.
Brandursache nicht bekannt
Im Wohnhaus wurden mit weiteren Atemschutztrupps die Nachbarwohnungen kontrolliert. Zudem wurde das Stiegenhaus mit einem Hochleistungsgerät belüftet, um es rauchfrei zu bekommen. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen noch.
