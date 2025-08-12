Feuer in Favoriten: Bewohnerin aus brennender Wohnung gerettet

Ein Zimmerbrand in einem Mehrparteienhaus in der Quellenstraße in Wien-Favoriten hat am Dienstagvormittag einen Einsatz der Berufsfeuerwehr ausgelöst.

Die Feuerwehrleute begannen gegen 7.00 Uhr unter Atemschutz mit den Löscharbeiten in der Wohnung, berichtete die Magistratsabteilung 68 (MA 68).