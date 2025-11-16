Festnahme am Wiener Europaplatz: 30-Jähriger ging auf Passanten los

Die Polizei nahm am Samstagabend am Europaplatz einen scheinbaren Raufhandel zwischen mehreren Personen wahr und schritt ein.

Einer der Männer verhielt sich aggressiv und holte schließlich zu einem Faustschlag gegen einen der Beamten aus. Der 30-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen .

Laut ersten Zeugenaussagen hatte der Festgenommene einen 31-Jährigen aus unbekannter Ursache zu Boden gestoßen, wodurch dieser leicht verletzt worden war. Dessen 39-jährige Bekannte hätte ihm aufhelfen wollen, sei vom mutmaßlichen Täter dabei jedoch sexuell belästigt und anschließend mit dem Fuß getreten worden.

Suchtgift aufgefunden

Ein 46-Jähriger, der den beiden zur Hilfe eilte, soll vom Tatverdächtigen ins Gesicht geschlagen worden sein. Die Beiziehung eines Rettungsdienstes wurde von den Opfern abgelehnt.

Der 30-Jährige, bei dessen Durchsuchung geringe Mengen Suchtgifts aufgefunden und sichergestellt wurden, wurde wegen des Verdachts der mehrfachen Körperverletzung, der sexuellen Belästigung, der versuchten schweren Körperverletzung und des versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt sowie nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes angezeigt. Er befindet sich in polizeilichem Gewahrsam.