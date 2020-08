Festnahme nach Einbruch in Imbissstand in Wien-Favoriten

In der Nacht auf Donnerstag sollen zwei Männer in einen Imbissstand an der Laxenburger Straße eingebrochen sein. Passanten verständigten die Polizei, die die mutmaßlichen Täter noch in der Nähe anhalten konnte.

Als die Beamten die Verdächtigen durchsuchten, fanden sie Lebensmittel, Bargeld sowie Einbruchswerkzeug. Bei den mutmaßlichen Einbrechern soll es sich um zwei Rumänen im Alter von 26 und 27 Jahren handeln. Sie wurden nach einer Einvernahme auf freiem Fuß angezeigt.