Als ihm das nicht gelang, habe er mit seinen Händen eine symbolische Waffe geformt und angedeutet, auf den Beamten zu schießen, teilte die Polizei Wien am Donnerstag in einer Aussendung mit. Er wurde nach dem Vorfall am Mittwochmorgen wegen gefährlicher Drohung festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.

Zuvor sei der 30-jährige Slowake an zwei Polizisten herangetreten und habe aggressiv und unverständlich auf sie eingeredet. Er soll den mehrmaligen Aufforderungen, Abstand zu halten, nicht nachgekommen sein.