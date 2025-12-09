"FEM Med" in Favoriten: Mehr als 10.000 Beratungen in 2 Jahren

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

"Man hat alles an einem Ort. Und muss nicht ständig von einer Stelle zur nächsten rennen und alles wieder von vorne erklären", beschreibt eine Klientin und fasst damit das Angebot des "FEM Med" in Favoriten zusammen: Vor zwei Jahren wurde das Frauengesundheitszentrum am Reumannplatz eröffnet, um niederschwellige, kostenlose Beratung anzubieten. Seit Herbst 2023 kamen rund 2.000 Klientinnen und Klienten, es gab mehr als 10.000 Beratungsgespräche, die Zufriedenheit liegt bei 97 Prozent.

3.000 Personen wurden durch Vorträge und Informationsgespräche erreicht, zog das Zentrum am Dienstag Bilanz. Gleichzeitig helfen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber auch, sich im durchaus verzweigten österreichischen Gesundheitswesen zurechtzufinden.

Öffnungszeiten und Adresse Das "FEM Med" hat wochentags geöffnet, die Beratungen sind kostenlos, es ist keine E-Card nötig. Montag bis Donnerstag: 9 - 17 Uhr

Freitag: 9 - 16 Uhr

Männerberatung: jeden Montag 13 - 17 Uhr Adresse: Reumannplatz 7, 1100 Wien Telefon: 01 890 22 22 email: office@femmed.at

"Wir haben ein sehr gutes Gesundheitssystem in Wien, aber nicht alle finden den richtigen Weg", betonte SPÖ-Stadtrat Peter Hacker. "Darum haben wir 'Fem MED' etabliert." Anlaufstelle für Frauen und Mädchen Die Einrichtung versteht sich als Anlaufstelle für Frauen und Mädchen, wenn es um Vorsorge und Erkrankungen, Sexualität, Verhütung oder Schwangerschaft geht. Jeden Montag steht das Beratungsangebot auch Männern offen.