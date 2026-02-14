Polizei stoppte betrunkenen Lkw-Fahrer ohne Führerschein

Der 44-jährige Lenker soll auf der Raxstraße unerlaubt auf einer Vorrangstraße umgekehrt sein, was die Aufmerksamkeit der Polizisten erregte und zu einer Kontrolle führte.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten haben am Donnerstag gegen 15.45 Uhr einen Lkw aus dem Verkehr gezogen, der erhebliche Sicherheitsmängel aufwies.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann offenbar ohne Führerschein unterwegs war. Ein durchgeführter Alkovortest ergab zudem einen Wert von 2,0 Promille.

Schwere technische Mängel festgestellt

Die weitere Untersuchung des Fahrzeugs förderte zahlreiche technische Mängel zutage. Die Begutachtungsplakette des LKW war seit über einem Jahr abgelaufen. Zu den schwerwiegenden Mängeln zählten eine funktionsuntüchtige Feststellbremse, eine unzureichende Wirkung der Betriebsbremse sowie ein loser Fahrersitz.

Aufgrund der unmittelbaren Gefährdung wurden die Kennzeichen des LKW vorläufig abgenommen. Gegen den Fahrer und den Zulassungsbesitzer wurden insgesamt 22 Anzeigen erstattet. Die Ermittlungen dauern an.