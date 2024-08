Tote Frau in Favoriten: Partner soll öfter Mordfantasien gehabt haben

Nach der Tötung einer 49-Jährigen in einer Wohnung in Wien-Favoriten am Sonntag sind weitere Hintergründe bekanntgeworden: Wie ein Sprecher des Landesgerichts der APA einen Bericht der Gratiszeitung Heute bestätigte, gab ihr beschuldigter Lebensgefährte an, dass seine Partnerin "anderen Männern hinterhergesehen" habe.