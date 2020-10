Favoriten: Mann nach Parkstreit mit Messer bedroht

Wegen einer Auseinandersetzung um ein Einparkmanöver in der Kudlichgasse in Favoriten hat Samstagnachmittag ein Wiener seinen Kontrahenten mit einem Messer bedroht. Der 55-Jährige flüchtete nach dem Streit mit seiner Begleiterin und ließ die Waffe fallen. Der Mann wurde laut Polizei wenig später in seiner nahe gelegenen Wohnung festgenommen.

Der 55-Jährige parkte seinen Wagen zur gleichen Zeit ein, wie ein 27-Jähriger mit seinem Lkw. Da sich die beiden Fahrzeuge durch das Parkmanöver zu nahe kamen, regte sich der Begleiter des Jüngeren auf. Daraufhin zückte der 55-Jähriger ein Messer und drohte dem 53-Jährigen damit. Der 27-Jährige schlug dem Bewaffneten das Messer aus der Hand. Daraufhin versuchte wiederum die Begleiterin des 55-Jährigen, das Messer vom Gehsteig aufzuheben. Der 27-Jährige schubste die Frau weg, woraufhin das Paar flüchtete. In der Wohnung wurden die beiden dann ausgeforscht.