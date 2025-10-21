Verfolgungsjagd in Favoriten: Ladendiebe stellten flüchtigen Dieb

Am Montagnachmittag kam es in einem Elektronikgeschäft am Columbusplatz in Favoriten zu einem Diebstahl. Ein 46-jähriger Mann soll mehrere CDs und DVDs aus den Regalen entnommen, in einen Karton gelegt und anschließend das Geschäft verlassen haben, ohne die Waren zu bezahlen. Ein aufmerksamer Ladendetektiv beobachtete den Vorfall und verständigte umgehend die Polizei.

Der Ladendetektiv folgte dem mutmaßlichen Täter auf die Straße und versuchte, ihn anzuhalten. Der Tatverdächtige soll sich jedoch losgerissen haben und geflüchtet sein.

Erst mehrere Gassen weiter gelang es dem Detektiv mit Unterstützung von zwei weiteren Ladendetektiven, die auf den Vorfall aufmerksam geworden waren, den Mann zu stellen. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 46-jährigen serbischen Staatsangehörigen.

Hoher Warenwert sichergestellt

Die Polizei konnte bei dem Festgenommenen Waren im Wert von rund 1.800 Euro sicherstellen. Laut Polizeibericht ist der Beschuldigte bereits amtsbekannt.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Fall dauern an. Ob der Mann in Untersuchungshaft genommen wird, steht noch nicht fest.