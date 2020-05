Zeugen alarmierten in der Nacht auf Mittwoch die Polizei, weil sie junge Männer beim Anzünden von fünf Mistkübeln im Wielandpark in Wien-Favoriten beobachtet hatten. Als die Beamten in der Parkanlage eintrafen, konnten rasch vier Tatverdächtige im Alter von 19 und 20 Jahren angehalten werden.