Tödlicher Faustschlag am Westbahnhof: Angeklagter freigesprochen

Ein 40 Jahre alter Mann ist am Dienstag im Wiener Landesgericht vom Vorwurf freigesprochen worden, am 19. August 2024 am Westbahnhof einem Bekannten einen tödlichen Faustschlag versetzt zu haben.

Opfer starb an Sauerstoffunterversorgung des Gehirns

Hinsichtlich des Vorfalls am Westbahnhof hatte die Anklage dem 40-Jährigen zur Last gelegt, einem 29 Jahre alten Landsmann im Streit zunächst eine Bierdose auf den Kopf geschlagen und danach einen heftigen Schlag ins Gesicht versetzt zu haben. Der 29-Jährige stürzte rücklings zu Boden und prallte mit dem Kopf am Asphalt auf, was zu einer Einblutung in den Spinngewebsraum des Gehirns führte. Die rasch alarmierten Rettungskräfte versorgten den bewusstlosen Mann. Am 22. August verstarb er in einem Spital aufgrund einer Sauerstoffunterversorgung des Gehirns.

Die inkriminierte Version zum Tatgeschehen bestätigte sich vor Gericht nicht mit der für ein Strafverfahren erforderlichen Sicherheit. Der Angeklagte sowie ein weiterer Zeuge behaupteten, zwei Araber hätten mit dem 29-Jährigen einen Streit gehabt, bei dem dieser zu Sturz gekommen sei. Der von der Anklagebehörde geführte Belastungszeuge entpuppte sich als mutmaßlicher Islamist, der verschiedene Angaben zu den Vorgängen am Westbahnhof getätigt hatte, wie das Wiener Landesamt Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) in einem der Justiz übermittelten schriftlichen Bericht bekannt gab.

Erwiesen war demgegenüber, dass der Angeklagte zwischen 21. Juni und 11. August drei Männer attackiert hatte. Zweien schlug er jeweils eine Glasflasche auf den Kopf, im dritten Fall donnerte er dem Betroffenen die Faust ins Gesicht und brachte diesen anschließend per Hüftwurf zu Boden.