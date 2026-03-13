Falscher Polizist legte Wiener Taxilenkerin herein

Dazu sollte die 36-Jährige ihm nicht nur Unterlagen überbringen, sondern auch einen dreistelligen Geldbetrag überreichen.

Ein falscher Polizist ist Donnerstagabend in Favoriten festgenommen worden, nachdem er eine Taxilenkerin um Geld betrogen hat. Der Mann gab vor, der Frau bei einer Jobbewerbung bei der Polizei behilflich zu sein.

Die beiden kamen bei einer gemeinsamen Taxifahrt ins Gespräch. Dabei erzählte die Frau, dass sie sich bei der Polizei beworben habe, allerdings nicht aufgenommen worden sei.

Der 38-jährige Österreicher behauptete, dass er Polizist in einer höheren Position sei und ihr bei der Bewerbung helfen könne. Dafür solle sie ihm Kopien mehrerer Dokumente sowie den Geldbetrag im unteren dreistelligen Bereich übergeben.

Bei zweiter Geldübergabe warteten Polizisten

Als der Mann einige Tage nach der Übergabe der Kopien und des Bargeldes erneut einen Geldbetrag, diesmal im mittleren zweistelligen Eurobereich, forderte, wurde die bereits zuvor etwas misstrauische 36-Jährige endgültig skeptisch. Mit Polizisten der Polizeiinspektion Keplergasse ging sie zu der zweiten Übergabe. Die Beamten nahmen den vermeintlichen "Kollegen" in der Kundratstraße fest.

Der 38-Jährige bestreitet die Vorwürfe. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er wegen des Verdachts des schweren Betrugs sowie der Amtsanmaßung auf freiem Fuß angezeigt.