Falscher Polizist erbeutet Bargeld: 44-Jähriger in Favoriten betrogen

Ein 44-jähriger Mann wurde in der Nacht zum 12. Juli 2025 in Wien-Favoriten Opfer eines Betrugs . Wie die Polizei mitteilt, soll ein Unbekannter den Mann im Bereich der Laxenburger Straße angesprochen und sich mit einer Polizei-Kokarde als Beamter ausgewiesen haben. Der mutmaßliche Täter forderte daraufhin Bargeld von dem 44-Jährigen, der einen dreistelligen Betrag übergab. Die beiden Männer tauschten Telefonnummern aus, wobei der angebliche Polizist versprach, das Geld am nächsten Tag zurückzugeben. Zu einem weiteren Treffen kam es jedoch nie.

Der Betrogene meldete den Vorfall am 13. Juli bei der Polizeiinspektion am Hauptbahnhof. Das Landeskriminalamt Wien hat inzwischen die Ermittlungen übernommen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es sich um eine bekannte Betrugsmasche handelt, bei der vor allem ältere Menschen um ihr Vermögen gebracht werden. In ähnlichen Fällen geben sich die Täter am Telefon als Polizisten aus und behaupten, Wertgegenstände zum Schutz vor angeblichen Einbrechern verwahren zu wollen.

Wichtige Verhaltenstipps

Die Wiener Polizei betont, dass echte Beamte niemals Wertgegenstände zur Verwahrung verlangen. Bei verdächtigen Telefonaten sollte man das Gespräch sofort beenden und die Notrufnummer 133 wählen. Zudem empfiehlt die Polizei, Verwandte über diese Betrugsform aufzuklären und im engsten Familienkreis über solche Vorgehensweisen zu sprechen. Weitere Informationen und Präventionstipps erhalten Bürgerinnen und Bürger bei der Kriminalprävention des Landeskriminalamtes Wien unter der Telefonnummer 0800-216-346.