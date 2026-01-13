Falsche Polizisten erbeuten Wertsachen: 89-Jähriger in Simmering betrogen

Ein 89-jähriger Mann aus Wien-Simmering wurde am Montag Opfer eines ausgeklügelten Betrugs. Ein bislang unbekannter Mann soll sich telefonisch als Polizist ausgegeben haben. Der mutmaßliche Täter gab offenbar vor, dass jemand versucht habe, Geld vom Konto des Seniors abzuheben.

Um sein Vermögen zu 'sichern' und angebliche Spuren zu sichern, würde ein 'Kollege' vorbeikommen, so die Behauptung des Anrufers.