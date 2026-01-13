Falsche Polizisten erbeuten Wertsachen: 89-Jähriger in Simmering betrogen
Ein 89-jähriger Mann aus Wien-Simmering wurde am Montag Opfer eines ausgeklügelten Betrugs. Ein bislang unbekannter Mann soll sich telefonisch als Polizist ausgegeben haben. Der mutmaßliche Täter gab offenbar vor, dass jemand versucht habe, Geld vom Konto des Seniors abzuheben.
Um sein Vermögen zu 'sichern' und angebliche Spuren zu sichern, würde ein 'Kollege' vorbeikommen, so die Behauptung des Anrufers.
Falscher Polizist erscheint in Uniform
Der vermeintliche 'Kollege' soll laut Angaben eine Weste und eine Kappe mit der Aufschrift 'Polizei' getragen haben. Dies verstärkte offenbar den Eindruck der Seriosität, weshalb der betagte Mann Bargeld, Gold und Münzen übergab. Zuvor hatten die mutmaßlichen Betrüger den 89-Jährigen angewiesen, zwei Banken aufzusuchen und Geld abzuheben, was dieser auch tat. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen Betrag im mittleren fünfstelligen Eurobereich.
Polizei warnt vor Betrugsmasche
Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei weist darauf hin, dass echte Beamte niemals Bargeld oder Wertgegenstände zur Aufbewahrung übernehmen. Bei verdächtigen Anrufen sollte das Gespräch sofort beendet werden. Besonders wichtig sei es, ältere Verwandte über diese Betrugsform aufzuklären und im Schadensfall umgehend die nächste Polizeidienststelle zu kontaktieren und Anzeige zu erstatten.
