Wien

Falsche Polizisten erbeuten Wertsachen: 89-Jähriger in Simmering betrogen

Polizeischild bei Nacht.
Ein 89-jähriger Wiener übergab Betrügern, die sich als Polizisten ausgaben, Bargeld und Wertsachen im fünfstelligen Bereich.
13.01.26, 15:21

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein 89-jähriger Mann aus Wien-Simmering wurde am Montag Opfer eines ausgeklügelten Betrugs. Ein bislang unbekannter Mann soll sich telefonisch als Polizist ausgegeben haben. Der mutmaßliche Täter gab offenbar vor, dass jemand versucht habe, Geld vom Konto des Seniors abzuheben.

Um sein Vermögen zu 'sichern' und angebliche Spuren zu sichern, würde ein 'Kollege' vorbeikommen, so die Behauptung des Anrufers.

Männer stahlen Luxusuhren im sechsstelligen Wert aus Kofferraum

Falscher Polizist erscheint in Uniform

Der vermeintliche 'Kollege' soll laut Angaben eine Weste und eine Kappe mit der Aufschrift 'Polizei' getragen haben. Dies verstärkte offenbar den Eindruck der Seriosität, weshalb der betagte Mann Bargeld, Gold und Münzen übergab. Zuvor hatten die mutmaßlichen Betrüger den 89-Jährigen angewiesen, zwei Banken aufzusuchen und Geld abzuheben, was dieser auch tat. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen Betrag im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Polizei warnt vor Betrugsmasche

Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei weist darauf hin, dass echte Beamte niemals Bargeld oder Wertgegenstände zur Aufbewahrung übernehmen. Bei verdächtigen Anrufen sollte das Gespräch sofort beendet werden. Besonders wichtig sei es, ältere Verwandte über diese Betrugsform aufzuklären und im Schadensfall umgehend die nächste Polizeidienststelle zu kontaktieren und Anzeige zu erstatten.

Mehr zum Thema

Blaulicht Simmering
kurier.at  | 

Kommentare