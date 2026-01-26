Fahrraddiebstahl: Gesamtschaden über 10.000 Euro
Jedes Jahr werden österreichweit mehrere Tausend Fahrräder gestohlen: Alleine in Wien waren es im Jahr 2024 über 7.000, was ein Plus von knapp 10 Prozent zu 2023 bedeutet hat.
Kurz vor dem Jahreswechsel kam es wieder zu einem "Fahrrad-Coup", und zwar in der Pfeiffergasse in Rudolfsheim-Fünfhaus.
Zehn Fahrräder gestohlen
Zwei Personen stehen in dringendem Verdacht in der Nacht auf den 31.12.2025 Fahrräder in großem Stil gestohlen zu haben. Sie sollen sich Zutritt in den Fahrradraum einer Wohnhausanlage verschafft und dort gleich zehn Fahrräder und einen E-Scooter entwendet haben.
Insgesamt beläuft sich der entstandene Schaden auf über 10.000 Euro. Die mutmaßlichen Täter sind von einer Kamera offenbar im Fahrradraum gefilmt worden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sucht die Polizei nun nach diesen beiden Personen.
Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Kriminalreferat der Polizeiinspektion Storchengasse unter der Telefonnummer 01-31310-47341 erbeten.
Tipps gegen Fahrraddiebstahl
Fahrräder sind schnell gestohlen - vor allem wenn sie nicht richtig gesichert sind. Laut VCÖ gibt es weitaus nicht genügend Abstellplätze für Fahrräder und demnach sein Maßnahmen zum Eigenschutz vor Dieben unheimlich wichtig:
- Fahrrad immer absperren
- Ein hochwertiges Fahrradschloss verwenden
- Beim absperren drauf achten, dass der Rahmen mit dem Schloss an dem Fahrradbügel befestigt wird
- Nicht nur das Vorderrad anhängen - Das Rad kann abmontiert und der Rest gestohlen werden
