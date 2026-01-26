Wien

Fahrraddiebstahl: Gesamtschaden über 10.000 Euro

Fahrräder im Schnee.
Zwei Personen stehen in dringendem Verdacht Fahrräder und einen E-Scooter gestohlen zu haben: Schaden über 10.000 Euro
26.01.26, 14:16

Jedes Jahr werden österreichweit mehrere Tausend Fahrräder gestohlen: Alleine in Wien waren es im Jahr 2024 über 7.000, was ein Plus von knapp 10 Prozent zu 2023 bedeutet hat. 

Kurz vor dem Jahreswechsel kam es wieder zu einem "Fahrrad-Coup", und zwar in der Pfeiffergasse in Rudolfsheim-Fünfhaus. 

Festnahmen nach gewerbsmäßigem Fahrraddiebstahl

Zehn Fahrräder gestohlen

Zwei Personen stehen in dringendem Verdacht in der Nacht auf den 31.12.2025 Fahrräder in großem Stil gestohlen zu haben. Sie sollen sich Zutritt in den Fahrradraum einer Wohnhausanlage verschafft und dort gleich zehn Fahrräder und einen E-Scooter entwendet haben. 

Eine Person mit dunkler Jacke und Mütze steht in einem Raum mit mehreren an der Wand hängenden Fahrrädern.

Verdächtige Person (1)

Insgesamt beläuft sich der entstandene Schaden auf über 10.000 Euro. Die mutmaßlichen Täter sind von einer Kamera offenbar im Fahrradraum gefilmt worden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sucht die Polizei nun nach diesen beiden Personen.  

Eine Person mit dunkler Kapuzenjacke und Umhängetasche steht vor mehreren abgestellten Fahrrädern.

Verdächtige Person (2)

Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Kriminalreferat der Polizeiinspektion Storchengasse unter der Telefonnummer 01-31310-47341 erbeten.

Tipps gegen Fahrraddiebstahl

Fahrräder sind schnell gestohlen - vor allem wenn sie nicht richtig gesichert sind. Laut VCÖ gibt es weitaus nicht genügend Abstellplätze für Fahrräder und demnach sein Maßnahmen zum Eigenschutz vor Dieben unheimlich wichtig:

  • Fahrrad immer absperren
  • Ein hochwertiges Fahrradschloss verwenden
  • Beim absperren drauf achten, dass der Rahmen mit dem Schloss an dem Fahrradbügel befestigt wird
  • Nicht nur das Vorderrad anhängen - Das Rad kann abmontiert und der Rest gestohlen werden

kurier.at, LL 

