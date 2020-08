Festnahmen nach gewerbsmäßigem Fahrraddiebstahl

Am Donnerstagabend beobachteten Zeugen zwei Verdächtige beim Diebstahl von Fahrrädern und E-Scootern in der in der Goldschlagstraße in Wien-Penzing. Die Fahrräder wurden vor einer Wohnhausanlage in einen Kastenwagen geladen.

Durch eine sofort eingeleitete Fahndung der Wiener Polizei wurde das gesuchte Fahrzeug kurz nach der Tat angehalten. Im Laderaum konnten elf teilweise hochpreisige Fahrräder und zwei E-Scooter sichergestellt werden. Der Beschuldigte, ein 55-jähriger serbischer Staatsangehöriger, wurde widerstandslos festgenommen, gegen einen zweiten unbekannten Täter laufen Ermittlungen.