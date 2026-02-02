Fahrraddiebe in Wien-Wieden gefasst: 11 Räder im Kastenwagen entdeckt

In der Nacht auf Montag wurden in Wien-Wieden zwei Männer nach mutmaßlichen Fahrraddiebstählen festgenommen. Ein aufmerksamer Passant (38) beobachtete gegen Mitternacht, wie ein Mann ein Mountainbike aus einem Mehrparteienhaus trug und in einen Kastenwagen verlud. Der Zeuge vermutete einen Diebstahl und versuchte, den Fahrer am Wegfahren zu hindern.

Zeuge bei Fluchtversuch verletzt Der Verdächtige ignorierte den Interventionsversuch und fuhr mit dem Fahrzeug los. Dabei touchierte er den 38-jährigen Zeugen, der leichte Verletzungen davontrug. Der Passant alarmierte umgehend die Polizei über den Notruf. Beamte der Bereitschaftseinheit Wien konnten den beschriebenen Kleintransporter kurze Zeit später am Wiedner Gürtel lokalisieren und in einer Seitengasse anhalten.