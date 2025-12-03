Schmuck und Bargeld erbeutet: Polizei sucht falsche Polizisten

Die Wiener Polizei ersucht die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung mehrerer Betrugsfälle im Stile eines "Enkeltricks": Die abgebildeten Männer stehen im Verdacht, als vermeintliche Polizisten bei mehreren Opfern Bargeld und Schmuck abgeholt zu haben. Sie sollen zur Täuschung ihrer Opfer unter anderem falsche Polizeiausweise verwendet haben, außerdem wurden manipulierte Rufnummern benutzt.

Betrugsermittlungen vorgetäuscht

Zuvor wurden die späteren Betrugsopfer telefonisch angewiesen, Geld von der Bank zu beheben, um an angeblichen Betrugsermittlungen der Polizei mitzuwirken und wurden über die Abholung durch vermeintliche Polizisten informiert. In mehreren Fällen ist seit Ende Juni in Wien ein Schaden im niedrig siebenstelligen Bereich entstanden. Das Landeskriminalamt Wien führt umfangreiche Ermittlungen.