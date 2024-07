Fahndung nach Raubüberfall auf Geschäftslokal in Wien-Hernals

Nach einem Überfall in der Geblergasse in Wien-Hernals fahndet das Landeskriminalamt Wien nach dem unbekannten Täter. Dieser soll am Montag kurz vor 6.30 Uhr einen Verkäufer in einem Geschäftslokal mit einer mutmaßlichen Schusswaffe und einem Taser, beide schwarz, mit der Forderung nach Bargeld bedroht haben. Dem Täter gelang samt seiner Beute trotz Sofortfahndungsmaßnahmen die Flucht.