Fahndung nach Handtaschenraub in Wiener U4-Station

Die Wiener Polizei sucht aktuell nach einem Verdächtigen, der am 27. Oktober gegen 13.25 Uhr bei der Kennedybrücke in Wien-Meidling einer Frau ihre Handtasche gewaltsam entrissen haben soll. Das Ganze soll sich in der U4-Station Hietzing ereignet haben: Als der Zug einfuhr, soll der Mann die Frau attackiert haben und die Tasche geraubt haben.

In der Station Schönbrunn soll der Mann ausgestiegen sein und zu Fuß geflüchtet sein. Die Polizei leitete eine Sofortfahndung ein, doch diese blieb ohne Erfolg. Schließlich wurde in einem angrenzenden Park die leere Handtasche gefunden.