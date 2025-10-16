Explosion an Fernwärmeleitung: Arbeiter schwer verletzt
Bei einer Explosion in einem sogenannten Verteilerhaus für Fernwärmeleitungen in Wien-Simmering ist am Mittwoch ein Arbeiter verletzt worden. Der 21-Jährige erlitt schwere Verbrühungen und Verbrennungen an rund 50 Prozent des Körpers, erläuterten Polizeisprecherin Anna Gutt und Daniel Melcher, Sprecher der Berufsrettung Wien.
Der Verletzte wurde am Unfallort intubiert und beatmet und mit dem Hubschrauber in ein Spital geflogen. Ein weiterer Arbeiter wurde leicht verletzt.
Ursache noch unklar
Die Ursache des Unglücks bei Wartungsarbeiten am Mittwochvormittag war noch unklar. Durch die Explosion traten sehr heißes Wasser und Wasserdampf aus. Das Gebäude musste durch Kräfte der Berufsfeuerwehr Wien gelüftet und gekühlt werden.
Das Arbeitsinspektorat wurde über den Vorfall informiert. Der leicht verletzte zweite Arbeiter konnte in häusliche Pflege entlassen werden.
