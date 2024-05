Ex-Mitarbeiter randalierte offenbar wegen ausstehenden Gehalts

Wegen eines ausstehenden Gehalts hat ein 32-jähriger Mann laut Polizei am Donnerstagnachmittag in einem Lokal in Wien-Neubau randaliert und sich in weiterer Folge massiv gegen seine Festnahme gewehrt. Polizeisprecher Markus Dittrich zufolge war der ehemalige Mitarbeiter des Restaurants schon mehrfach in das Lokal in der Mariahilfer Straße gekommen und hatte lautstark diskutiert bzw. herumgeschrien. Am Donnerstag rief der Restaurantleiter die Polizei.