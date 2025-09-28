Favoriten

Ex-Angestellter bedrohte ehemaligen Kollegen mit Messer in Wiener Lokal

Im Lokal anwesende Personen konnten dem 35-Jährigen das Messer abnehmen.
28.09.25, 11:39
In einem Lokal in Favoriten kam es in der Nacht auf Samstag zu einem Einsatz der Polizei: Ein 35-jähriger Ex-Angestellter des Lokals soll dort seinen 42-jährigen ehemaligen Kollegen mit einem Küchenmesser bedroht haben, wie die Polizei berichtet.

Das Messer wurde sichergestellt

Im Lokal anwesende Personen konnten dem Mann das Messer abnehmen. Dabei soll der 35-Jährige geschlagen worden sein. Alle Beteiligten bestreiten laut Angaben der Polizei aber jegliche Gewaltanwendung.

Auf freiem Fuß angezeigt

Der 35-Jährige wurde anschließend von der Polizei festgenommen. Weiters wurden gegen ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 35-Jährige nach der Vernehmung auf freiem Fuß angezeigt.

(kurier.at) 

