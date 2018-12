Essverbot in der U6: So viele Verwarnungen gab es bisher

61 Passagiere sind in der Wiener U6 vom Personal in den ersten drei Monaten auf das nun geltende Essverbot aufmerksam gemacht worden. Bei 250.000 Fahrgästen auf dieser Linie ist das "ein verschwindend kleiner Anteil", zogen die Wiener Linien am Sonntag Bilanz. Müll und Essensreste seien in den Waggons spürbar weniger geworden. Mitte Jänner wird die Maßnahme auf alle U-Bahn-Linien ausgedehnt.